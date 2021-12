Von der Stadt aufs Land : Die neuen Pioniere

Erprobten das Landleben in Altena: Oliver Vidmar und Christina Quast. Foto: Jörg Isringhaus

Immer mehr Städter träumen davon, naturnäher zu leben. Viele schreckt aber ab, dass sie auf einige Bequemlichkeiten verzichten müssen. Im westfälischen Altena haben 15 Großstädter ein halbes Jahr getestet, wie sich der Alltag auf dem Land anfühlt.

Als Großstädter auf dem Land zur Ruhe kommen, im besten Falle zu sich selbst, fernab des ewigen Getriebes. Mal durchatmen, vielleicht sogar im eigenen Häuschen, das in der Metropole niemand mehr bezahlen kann. Davon träumen immer mehr Menschen. Gisela Möller zum Beispiel. Seit 40 Jahren lebt die Personalentwicklerin in Berlin, nun zieht sie es zurück in die Kleinstadt. Weil aber Traum und Realität oft auseinanderklaffen, wollte sie erst einmal schnuppern an ihrer Zukunftsvision, ohne großes Risiko. Das Projekt „Summer of Pioneers“ und die Stadt Altena haben ihr das ermöglicht, ihr und 14 weiteren Großstadtmüden. Ein halbes Jahr durften sie in dem südwestfälischen Städtchen vergünstigt wohnen und arbeiten, um im Gegenzug die Gemeinde mit ihren Ideen zu bereichern. Möller hat es gefallen. „Sogar besser, als ich dachte“, sagt die 58-Jährige. „Es trägt, in der Kleinstadt zu wohnen.“

Auch wenn manches gewöhnungsbedürftig ist. Über der Stadt thront trutzig eine Burg, aber einen Marktplatz sucht man in Altena vergeblich. So quetschen sich die Obst- und Gemüsestände an jedem Donnerstag in die nicht sonderlich breite Fußgängerzone, die Lennestraße, benannt nach dem Fluss, der sich durchs enge Tal windet. Ohne Lenne gäbe es wohl keine Stadt, und ohne Lennestraße wenig funktionierenden Einzelhandel. Aber nicht jedes Ladenlokal ist vermietet. Altena hatte einst 32.000 Einwohner, nach jahrelangem Wegzug sind es gerade noch 17.000. Genug, um etwa Altenaer Rittershop, das Haarstudio „Flhair“ und Tante Carolas Drogerie am Leben zu erhalten. Die Filialen von Deutscher Bank, Commerzbank und Sparkasse sind geschlossen, nur die Volksbank hält noch durch. In einem Schaufenster, kurz vor dem Erlebnisaufzug, der hoch zur Burg führt, hängen bunte Buchstaben. „Altena Pioneers“ ist dort zu lesen. Hier haben die Stadtflüchtlinge ihr Domizil gefunden.

Seit Jahren schon treibt es die Menschen vermehrt aus der Stadt aufs Land, gibt es eine Sehnsucht nach der Provinz. Schriftstellerin Juli Zeh hat diesen Trend etwa in ihren Romanen „Unter Leuten“ und aktuell „Über Menschen“ aufgegriffen. Die Pandemie hat viele Unentschlossene bestärkt in ihrem Bestreben, der engen, vermeintlich infektiöseren Metropole zu entfliehen. Zumal das plötzlich zeitgemäße Homeoffice standortunabhängiges Arbeiten ermöglicht. Vielleicht sogar in der eigenen, auf dem Land bezahlbaren Immobilie. Zwar wachsen die Großstädte weiterhin, aber vor allem wegen des Zuzugs junger Menschen und Migranten. Als „Suburbanisierung“ bezeichnet das Bundesamt für Bevölkerungsforschung diese Entwicklung, die auch in anderen Ländern zu beobachten ist. Aufs Land zieht es vor allem Familien, aber auch selbstständig, meist digital arbeitende Singles, berichtet Ariane Sept vom Institut für raumbezogene Sozialforschung beim „Zukunftsdialog“ in Altena. „Sie suchen neben günstigem Wohnraum auch Möglichkeiten, sich auszuleben, sowie Gemeinschaft“, sagt Sept. Dabei gehe es unter anderem um Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten zurückzugewinnen.

Bei Gisela Möller hat das funktioniert. „Ich fühle mich hier geborgen“, sagt Möller. „Es ist mir leichter gefallen, bei mir zu sein, auch weil es weniger Möglichkeiten gibt. Aber das tut mir ganz gut, weil man sich auf das Wesentliche besinnt.“ Auch Oliver Vidmar hat das Landleben wieder schätzen gelernt. Aufgewachsen in Altena und Lüdenscheid, ist er später raus in die Welt gezogen und nun als Pioneer in seine Heimat zurückgekommen, um etwas zurückzugeben. Mit seiner Medienagentur und Unternehmensberatung will er die Region mitgestalten, Projekte initiieren, die Strahlkraft besitzen, wie er sagt. Oft scheitern solche Pläne aber an äußeren, nur vermeintlich banalen Gegebenheiten – es fehlen im Ländlichen das aus der Stadt gewohnte hippe Lokal, oft auch schnelles Internet oder die Möglichkeit, sich in Co-Working-Spaces zu vernetzen sowie kurze Wege, um alles Lebensnotwendige möglichst fußläufig zu erreichen.

Die Burg thront hoch über der westfälischen Kleinstadt Altena. Foto: Shutterstock.com / ON-Photography Germany

Die analoge Infrastruktur sei ein grundlegender Faktor, damit der Wechsel von der Stadt aufs Land gelinge, sagt auch Sept. Viele Metropolmüde besitzen zum Beispiel kein Auto und wollen auch keines. Auf dem Land beschränkt das aber den Radius. Gerade hier setzt das Konzept der Pioneers aber an – indem die Städter zumindest teilweise mitbringen, was auf dem Land fehlt, indem man sich gegenseitig befruchtet. Pioneer Vidmar will die Vorteile von beiden Seiten vereinen, möchte mit seiner Arbeit eine Hybridlösung hinbekommen, die trägt. Also die Vorteile beider Seiten ausspielen. „In der Stadt ist viel los, dort kann man sich ausleben, dafür ist es anonymer. Das Land bietet mehr Natur, mehr Rückzugsmöglichkeiten, dort ist es billiger, aber man hat nicht alles vor Ort“, sagt Vidmar.

In ihrer Bilanz, in dem, was sie an positiven wie negativen Eindrücken von ihrem Landleben mitnehmen, sind sich zumindest einige der Pioneers ziemlich einig. Alle schwärmen unisono von der Naturnähe, von den Möglichkeiten zu wandern, Freiheit zu erleben. Auch Christina Quast. Für die 40-Jährige aus Dortmund ist es bereits der zweite Pioneer-Sommer, den sie mitgestaltet, beim ersten Mal war sie in Wittenberge in Brandenburg dabei. Als Beraterin und Expertin für digitale Tools und Medien kann sie ortsunabhängig arbeiten, braucht aber, wie sie betont, eine gewisse Infrastruktur, beispielsweise einen Bahnhof. Auch ohne Auto sei sie ganz gut klar gekommen in Altena, erzählt sie, wenngleich der Platz für Fußgänger schon beschränkt sei. Wichtig für sie bei solchen Projekten ist es, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Das sei zwar geglückt, aber das katastrophale Hochwasser im Juli, das auch Altena schlimm traf, sorgte für dringendere Probleme.

Dennoch fand ein Austausch statt, investierten die Pioneers kreatives Kapital in gemeinsame Projekte mit der Stadt, etwa in die Entwicklung einer Brache. Gisela Möller arbeitete an einem Kommunen-Brauhaus mit, dessen weiteren Verlauf sie vielleicht auch aus der Ferne begleiten will. Christina Quast nennt den vorübergehenden Co-Working-Raum an der Lennestraße als Beispiel dafür, dass Ladenlokale in einer Fußgängerzone auch anders genutzt werden können, möglicherweise sogar an verschiedenen Tagen für unterschiedliche Dienstleistungen. Alles eine Frage der Fantasie. Es gibt sie also, die wechselseitigen Impulse zwischen Stadt und Land, das Geben und Nehmen. Günstigen, sicheren, naturnahen Wohnraum gegen Ideen, Aufbruchsgeist, Gründermut. Vielfalt durch Zuzug schafft im Idealfall auch ein vielfältigeres Angebot, holt ein Stück Stadt aufs Land.