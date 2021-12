Fußball, Bezirksliga : Berghausen und Baumberg treten zum letzten Derby des Jahres an

Langenfeld/Monheim Während die Reserve der Sportfreunde Baumberg auf den SSV Berghausen trifft, geht es für die Zweitvertretung des 1. FC Monheim zum TSV Urdenbach.

Das Nachbarschaftsduell zwischen den SF Baumberg II und dem SSV Berghausen bildet am Sonntag (14.30 Uhr) den Auftakt in den letzten Hinrunden-Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Beide Mannschaften eint freilich der Wunsch nach einem erfolgreichen Jahresabschluss. Darüber hinaus unterscheiden sich die Ziele aber sehr.

An den Hausherren lässt sich gut die besondere Konstellation in der Liga ablesen. Sowohl im Tabellenkeller als auch an der Spitze konnten sich keine Teams absetzen. Baumberg hat als Elfter nur vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, gleichzeitig trennen nur vier Punkte die Auswahl von Sven Steinfort vom fünften Platz – und damit dem kommenden Gegner. „Wenn man die Punkte holt, kommt man da ganz schnell hin“, sagt Steinfort über den SSV, betont aber im gleichen Atemzug auch den großen Respekt vor den Gästen, die er stärker einschätzt als den HSV Langenfeld .

Das letzte Spiel des Jahres bestreitet die Reserve des 1. FC Monheim am Sonntag (15 Uhr) auswärts beim TSV Urdenbach. Trainer Michael Will erklärt den Gewinn der drei Punkte im Auswärtsspiel zum Ziel. Mit dann 20 Zählern stünde der FCM sehr gut da und hielte sogar Anschluss an die Spitzenplätze. „Das hätte ich vor der Saison als absolut in Ordnung empfunden“, berichtet Will, der die Liga als extrem ausgeglichen empfindet: „Mittlerweile ist es wirklich so, dass jeder jeden schlagen kann.“ Oft entscheide die Tagesform sowie ein wenig Spielglück über Sieg oder Niederlage. Will bekräftigt: „Wenn man an einem Sonntag ein paar Prozent weniger gibt, weil man meint, es sei ein vermeintlich einfacher Gegner, wird man sein blaues Wunder erleben.“