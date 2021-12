Lintorf : Zwei leicht Verletzte bei Unfall

Lintorf Es geschah im Kreuzungsbereich Brandsheide/Rehhecke/Breitscheider Weg.

(RP) Am vergangenen Freitagabend ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Linforf gekommen. Es gab zwei leicht Verletzte und erheblichen Sachschaden.

Nach derzeitigem Stand polizeilicher Ermittlungen war gegen 20.30 Uhr bei Dunkelheit und regennasser Fahrbahn eine 59-jährige Ratingerin in ihrem Mercedes Benz auf der Straße Brandsheide in Fahrtrichtung Rehhecke unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 26-jähriger Ratinger mit seinem Toyota den Breitscheider Weg in Fahrtrichtung Breitscheid.