Leckerlis für den Hund : Im Marktkarree gibt es wieder Hundekekse

Langenfeld Die Karnevalsgruppe Crazy Hot-Dogs backt derzeit wieder Hundekekse für den guten Zweck. Die Keksaktion findet am Samstag, 18. Dezember, statt.

In diesem Jahr gelte es den Rekord von 45 Kilogramm Hunde- und Katzenkeksen zu übertreffen, teilt der Verein mit. Rund 1800 Euro kamen im vergangen Jahr zusammen. Die Plätzchen, gesund und zuckerfrei, kommen in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen daher: Käse-Kokos, Thunfisch-Rote Beete oder Möhre-Kürbis stehen bei den bellenden „Naschkatzen“ hoch im Kurs. Vorbestellungen nehmen die Initiatoren per WhatsApp/Mobil unter 0173 51 30 432 an.