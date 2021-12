Nikolaustag : Stiefel brauchen die richtige Pflege

Monheim Der Nikolaustag steht vor der Tür und mit ihm die frisch geputzten Stiefel zahlreicher Kinder. Doch woher kommt der Brauch eigentlich? Und wie funktioniert das richtige Schuhputzen in Zeiten von Sneaker & Co?

Neben seinem Geschäft „Schuhtechnik Prinz“ an der Krischerstraße führt der Monheimer auch noch ein Geschäft in Leverkusen. Sowohl der Verkauf und die Reparatur, als auch die Maßanfertigung von Schuhen zählen zur Arbeit des gelernten Orthopädieschuhmachers. Als Mann vom Fach kennt auch er den Brauch vom Nikolausstiefel.

Seit dem Mittelalter stellen Kinder traditionell in der Nacht zum 6. Dezember ihre Stiefel vor die Tür, um sich von Nikolaus beschenken zu lassen. Der Legende nach verteilte der Bischof Nikolaus von Myra im 4. Jahrhundert sein Geld an die Armen. Einst soll er einer Familie in drei aufeinander folgenden Nächten Goldklumpen durch das Fenster geworfen haben. Inspiriert von seiner Großzügigkeit entstand der Brauch, Kindern am Nikolaustag Geschenke zu geben.