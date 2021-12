Monheimer Bolzplätze : Stadtverwaltung öffnet Bolzplatz an der Benrather Straße

Monheim Von kleinen und großen Fußballfans herbeigesehnt und unter Beteiligung von Jugendlichen geplant, ist die Cageballanlage an der Benrather Straße in Baumberg jetzt zum Kicken freigegeben worden, berichtet Pia Mahr, Sprecherin im Rathaus.

Rund 900.000 Euro wurden investiert, um den in die Jahre gekommenen Bolzplatz im Ataşehir-Park in eine moderne Freizeitsportanlage umzubauen. Auf dem Platz kann durch die Anordnung von zwei großen und vier kleinen Toren nicht nur in der Länge, sondern auch in der Breite gespielt werden. Zudem bieten ein Panna-Spielfeld und ein eingezäuntes Spielfeld für Fußballtennis weitere Betätigungsmöglichkeiten. Wer an seiner Technik feilen möchte, kann dies auf einem Dribbel-Parcours tun. Sitzmöglichkeiten unter einem Dach und eine umfangreiche Neubepflanzung laden zum Verweilen ein, so Pia Mahr. Eine als halber Fußball gestaltete, Edelstahlkugel zum Klettern und Rutschen sowie ein Geschicklichkeitsspielgerät für bis zu vier Personen runden das themenspezifische Angebot auf der insgesamt 1500 Quadratmeter großen Fläche ab.