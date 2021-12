St. Christophorus/St. Johannes, der Täufer : Kirchgang zu Weihnachten möglich

Info

Katholische Kirche St Aldegundis: So 9.30 Uhr Eucharistiefeier in polnischer Sprache, 11.30 Uhr St. Martini: So 8 Uhr Gottesdienst der eritr.-orth. Gemeinde; Heilig Geist: So 10 Uhr; 19 Uhr St. Martin; Liebfrauen, Speelberg: Sa 18.30 Uhr; St. Johannes, Dornick: So 10.30 Uhr; St. Johannes Bapt., Praest: So 10.30 Uhr; St. Martinus, Elten: Sa 9 Uhr Hl. Messe; 17.30 Uhr Hl. Messe; St. Vitus, Hochelten: So 9 Uhr Hl. Messe; St. Georg, Hüthum: So 10.30 Uhr Hl. Messe.

Evangelische Kirche In den evangelischen Kirchen in Elten und Emmerich finden bis auf weiteres keine Gottesdienste statt. Als „Gottesdienst to go“ werden bis zum zweiten Weihnachtstag an den kommenden Sonntagen sowie zusätzlich an jedem Mittwoch, von 10.30 bis 11 Uhr, am Eingang zur Christuskirche Tüten verteilt, die eine kleine Köstlichkeit enthalten, eine schriftliche Andacht sowie auch einen Segen.