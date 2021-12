Der Fußball und die neue 2G-Regel : „Die Aufgabe ist, Spielbetrieb anzubieten“

Holger Tripp geht davon aus, dass die Saison diesmal gewertet werden kann. Foto: Markus van Offern (mvo)

Interview Niederrhein Das Mitglied im Beirat des Fußballverbandes Niederrhein spricht über die aktuelle Corona-Situation und blickt schon weiter nach vorne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Der erste Fußball-Spieltag unter der 2G-Regel ist am vergangenen Wochenende über die Bühne gegangen. Aus Sicht des Fußballverbandes Niederrhein mit Erfolg. Holger Tripp, Mitglied in der Kommission Spielbetrieb des Fußballverbandes Niederrhein sowie Staffelleiter in der Landes- und Bezirksliga, blickt im Gespräch mit unserer Redaktion auf die aktuelle Situation und wirft einen Blick voraus.

Es gibt Vereine, die es begrüßt hätten, wenn der Fußball wegen der steigenden Corona-Infektionen vorzeitig in die Winterpause gegangen wäre.

Tripp Dem hat der Verband auch Rechnung getragen. Wer aktuell nicht spielen will, wofür ich alles Verständnis habe, der muss das auch nicht. Wenn beide Gegner sich auf eine Verlegung einer Partie einigen, dann wird sie von uns sofort ab- und für das kommende Jahr neu angesetzt. Und wenn eine Mannschaft wegen der Corona-Lage oder, weil sie einige ungeimpfte Akteure im Team hat, nicht antreten will, dann werden wir in den Fußball-Kreisen eine Lösung finden.

Halten Sie es angesichts der aktuellen Entwicklung in der Corona-Krise noch für richtig, wenn gespielt wird?

Tripp Fakt ist, dass es von der Politik bislang nicht verboten wird, Wettbewerbe im Amateursport zu organisieren, was sich angesichts der derzeitigen Corona-Lage allerdings auch schnell ändern könnte. Und Aufgabe des Fußball-Verbandes Niederrhein ist es, einen Spielbetrieb anzubieten, solange es vom Gesetzgeber erlaubt ist. Und das machen wir. Und man muss dabei auch eines festhalten: Natürlich gibt es Trainer und Akteure, die derzeit kein gutes Gefühl haben, wenn gespielt wird. Aber uns haben auch zahlreiche Vereine kontaktiert und den Wunsch geäußert, dass die Saison fortgesetzt wird.

Ist das angesichts der dramatischen Entwicklung bei den Corona-Infektionen denn auch wirklich zeitgemäß?

Tripp Wenn 50.000 Zuschauer beim Bundesliga-Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach im Stadion sind und dort viele keine Masken tragen, dann muss man selbstverständlich darüber diskutieren, ob das zeitgemäß ist. Bei Fußball-Amateurspielen mit der 2G-Regel liegt der Fall sicherlich anders. Soll man einen Amateur-Spieltag im Fußball an der frischen Luft absetzen, wenn es parallel erlaubt ist, dass 50 Personen aus vielen verschiedenen Haushalten in einem Restaurant dicht beieinandersitzen?

Die vergangenen beiden Spielzeiten mussten wegen der Pandemie abgebrochen werden und konnten nicht gewertet werden. Haben Sie die Sorge, dass dies erneut geschehen wird?

Tripp Es kann niemand voraussagen, wie sich die vierte Welle, in der wir uns befinden, entwickelt. Aktuell kann man es sicherlich nicht ausschließen, dass die Saison noch einmal unterbrochen werden muss, weil die Politik das so vorschreibt. Doch ich glaube nicht, dass die Spielzeit abgebrochen werden muss und nicht gewertet werden kann.

Warum?