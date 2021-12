Neue Mitte Monheim : Der Eierplatz wird umgebaut

Monheim Autofahrer können ihre Fahrzeuge an der Heinestraße abstellen. Die Geschäfte sind barrierefrei erreichbar. Es wird immer mal wieder Sperrungen geben.

Aufgrund der Bauarbeiten fallen ab sofort einige Parkplätze auf dem Eierplatz weg. Als Alternative steht der nahegelegene Parkplatz an der Heinestraße mit ungefähr 100 Plätzen zur Verfügung. Von dort aus gelangten die Bürger und Kunden der nahegelegenen Geschäfte und Arztpraxen barrierefrei zu ihrem Ziel, teilt Pia Mahr, Sprecherin der Stadtverwaltung mit.

Der Parkplatz Heinestraße sei über den Berliner Ring und die Frohnstraße zu erreichen. Die ersten 60 Minuten parken sind kostenfrei, heißt es weiter. Der Discounter Aldi und der Drogeriemarkt Rossmann werden ihre Einkaufswagen an den Parkplatz Heinestraße verlegen, so dass die Kunden ihre Einkäufe schnell und problemlos zu ihren Fahrzeugen bringen könnten, berichtet Mahr.

Monheimer Künstler stellt in Düsseldorf aus

Kunst aus Monheim : Monheimer Künstler stellt in Düsseldorf aus

Sternenzauber in Monheim startet

Mit Eisbahn und Almhütte : Sternenzauber in Monheim startet

In den folgenden Tagen könnten die Geschäfte im Rathauscenter und an der Heinestraße auch wieder direkt vom Busbahnhof aus erreicht werden. Der Weg führe an der Fassade des Monheimer Tors entlang zum hinteren Eingang des Rathauscenters.