Stadtgespräch : Gänseliesel und Gans zum Naschen

Monheim Plätzchenausstecher und Adventskalender machen Lust auf die Weihnachtszeit.

Außerdem gibt es wieder den kleinen Adventskalender in Schelmenturm-Form für 10 Euro. Hinter den 24 Türchen an der Fassade des jahrhundertealten Wahrzeichens verstecken sich kleine Schokoladentäfelchen. Wer sich das volle Monheimer Weihnachtspaket sichern möchte, zahlt für Plätzchenausstecher und Adventskalender zusammen 20 Euro. „Schnelles Zugreifen lohnt sich, denn die Anzahl der Artikel ist begrenzt“, heißt es bei den Kulturwerken. Darüber hinaus haben sie noch einige weitere Monheim-Präsente im Angebot, zum Beispiel Tasse (5,95 Euro), Frühstücksbrettchen (7,95 Euro) oder Trinkglas (3 Euro).

Erhältlich ist all das in der Geschäftsstelle der Kulturwerke im Monheimer Tor am Rathausplatz 20. Geöffnet hat der Laden montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr.