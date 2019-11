Langenfeld/Solingen Grund sind Raparaturarbeiten an der Fahrbahn.

(gut) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21 bis 5 Uhr) steht auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen dem Rastplatz Ohligser Heide und der Abfahrt Langenfeld/Solingen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Grund sind laut Straßen NRW Reparaturarbeiten an der Fahrbahn.