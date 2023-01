Baumaßnahme in Monheim Gartzenweg soll zur Fahrradstraße werden

Die Kosten für die ab Ende 2023 geplanten Baumaßnahmen belaufen sich auf ungefähr 6,3 Millionen Euro. Davon entfallen gut die Hälfte auf die Kanalerneuerung, der Rest auf die neue Fahrbahndecke inklusive der Begrünung. Für den ADFC geht die Maßnahme in die richtige Richtung. Indem in den Innenstädten der Verkehr beruhigt und gleichzeitig der Fahrradverkehr gefördert werde, profitierten am Ende alle Verkehrsteilnehmer.