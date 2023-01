Sieger bei „Mein Lokal, dein Lokal“ auf Kabel Eins Ohters gewinnt Wettbewerb der Restaurants

Sabine und Lars Ohters haben sich mit ihrem Restaurant in der Monheimer Altstadt gegen vier Konkurrenten aus Düsseldorf durchgesetzt. Das zeigen sie stolz mit der Trophäe der Kabel-Eins-Serie „Mein Lokal, dein Lokal“ auf dem Tresen gleich am Eingang ihres Restaurants. In der Sendung treten im Laufe einer Woche fünf Restaurants gegeneinander an. An jedem Wochentag ist eines an der Reihe und stellt sich dem Urteil seiner vier Konkurrenten.