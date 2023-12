Wolfhagener Straße Langenfeld Streit um Sperrung geht weiter

Sabine Janclas, Referatsleiterin Umwelt, Verkehr, Tiefbau bestätigt den Eingang. „Herr Bratsch hat zudem einen Antrag nach §24 Gemeindeordnung bei mir abgegeben“, sagt sie. Als Anlage beigefügt war die Unterschriftenliste, „teilweise mit zwei und mehr Unterschriften aus einem Haushalt“, schränkt sie ein. „Nach seiner Aussage sind aber alle über 18 Jahre alt.“ Den Antrag habe sie an die zuständige Fachbereichsleiterin Christiane Schärfke weitergeleitet. Der Antrag wird im Rat der Stadt im März 2024 beraten und voraussichtlich von dort an den nächsten Bau- und Verkehrsausschuss verwiesen, so Janclas.