Bewerbung bis April Stadt Langenfeld sucht Schöffen

Außerdem werden Jugendschöffen gesucht. In ihre Zuständigkeit fallen Jugendstrafangelegenheiten. Bewerber für das Amt des Jugendschöffen sollten deshalb erzieherisch befähigt sein und Erfahrungen in der Jugendarbeit mitbringen. Die Bewerbungen müssen bis spätestens 1. April 2023 an folgende Adresse geschickt werden: Stadt Langenfeld Rhld., Fachbereich Jugend/Frau Tetzlaff, Konrad-Adenauer-Platz 1,40764 Langenfeld.