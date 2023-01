Karneval in Langenfeld und Monheim Vorbereitung auf Karnevalszüge laufen

In knapp vier Wochen beginnt mit den Karnevalszügen der Höhepunkt der närrischen Session. Am Samstag, 18. Februar, um 14.11 Uhr, startet der traditionelle Zug in Langenfeld-Mitte, veranstaltet vom Festkomitee Langenfelder Karneval (FLK). Am Karnevalssonntag, 19. Februar, lädt die Interessengemeinschaft IG Berches zum dörflichen Veedelszug. Und während in Berghausen noch die After-Zoch-Party läuft, startet im Süden der Stadt, um 18.11 Uhr, der Reusrather Lichterzug, die einzigartige Veranstaltung des Rüsrother Carnevals Comitee.