Langenfeld Realschüler gehen selbstständig auf lange Reisen

Im Nachhinein sollen die Schüler die Chance bekommen, die Reise und das Gelernte zu reflektieren, so Schmitz. „Die Schüler werden dann für einen Tag aus dem Unterricht ausgeplant, dann kann jede Gruppe berichten, was sie erlebt hat. Da haben die gewöhnlich viel Redebedarf.“ Sie sollen auch eine Präsentation erstellen, zum Beispiel als Power Point oder als Film. „Es soll pädagogisch begleitet sein. Deshalb sollen die Schüler auch Fragen beantworten: Was hat mir das gebracht? Was nehme ich von der Erfahrung mit?“