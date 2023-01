Mehr Ein- als Auspendler In Monheim gibt es 17.500 Arbeitsplätze

(pc) Die Agentur für Arbeit hat ihre jüngste Arbeitsplatzstatistik veröffentlicht. Danach habe Monheim im vergangenen Jahr die Schwelle von 17.500 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen am Arbeitsort überschritten, teilt der städtische Sprecher Thomas Spekowius mit. Zum Stichtag 30. Juni 2022, seien es 17.685 Arbeitsplätze gewesen. Seit 2012 bedeutet das ein Plus von 6.753 Arbeitsplätzen - eine Steigerung von über 60 Prozent, so die Pressestelle. Gleichzeitig nehme die Zahl der Einpendler zu. Aktuell seien es rund 1100 Personen. Inzwischen fahren mehr Menschen zum Arbeiten nach Monheim als von Monheim in andere Städte. Mit den Entwicklungen etwa am Creative Campus und in Monheim Mitte schaffe die Stadt die Voraussetzungen dafür, dass der Pendlerüberschuss in den kommenden Jahren weiter steige, so Bürgermeister Daniel Zimmermann. Auch deshalb werde das Straßen- und Radwegenetz weiter massiv ausgebaut.