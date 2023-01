IHK-Auszeichnung für Arbeitnehmerfreundliche Unternehmen So funktioniert Familie und Beruf

In Zeiten des Fachkräftemangels sind die Unternehmen gut beraten, sich als empfehlenswerter Arbeitgeber zu zeigen. Das gelingt Firmen wie dem Versicherungs- und Immobilien-Dienstleister PropertyExpert GmbH umso glaubhafter, wenn sie in Zertifizierungsprozessen wiederholt als „attraktiv“ bewertet werden. Eine Jury des Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf/Kreis Mettmann, der IHK Düsseldorf in Kooperation mit einer Jury aus acht weiteren regionalen Arbeitsmarktakteuren, verlieh dem mittelständischen Unternehmen erstmals 2020 und am 19. Januar 2023 offiziell neuerlich das Zertifikat „Hier Ausgezeichnet Arbeiten“ für besonders personal-, mitarbeiter- und familienorientierte Unternehmenskultur.