Im Baumberger Süden Baugebiet am Eschenweg wird größer

Schon bei der Bürgeranhörung zur geplanten Bebauung am Eschenweg in Baumberg hatten sich zahlreiche Nachbarn über die vorgesehene Höhe von drei Geschossen plus einem Sattelgeschoss beklagt und sich gewünscht, die Verwaltung möge hier bei den Mehrfamilienhäusern nachbessern. Der Stadtplanungsausschuss entschied am Donnerstag mit den Stimmen von Peto und SPD, den Bebauungsplan wie vorgesehen umzusetzen. Grüne und CDU votierten dagegen.