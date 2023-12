Petra Bremer aus Monheim übergibt Fahrschule in jüngere Hände „Und plötzlich war mein Fahrschüler futsch“

Fünfundzwanzig Jahre sind eine lange Zeit. Petra Bremer aus Monheim hat Generationen von Schülern das Fahren beigebracht. Dabei ist sie eigentlich Kauffrau, hat in einer Bank gearbeitet – und ihren Mann auf einer Motorradtour durch Norwegen kennengelernt. „Ich habe in die Fahrschule eingeheiratet. Mein Mann wollte lieber bei der Feuerwehr als in der Fahrschule seines Vaters arbeiten. Ich war in meinem damaligen Job unzufrieden. Deshalb habe ich mich bereit erklärt, den Fahrlehrerschein zu machen“, erzählt die 57-Jährige von ihren Anfängen in dem Job.