Feuerwehr-Einsätze in Langenfeld und Monheim Sturmtief „Zoltan“ ramponiert Verkehrsanlagen und ein Dixi-Klo

Die Langenfelder Feuerwehr rückte am Donnerstagabend wegen des Unwetters zweimal aus, um umgestürzte Bäume beiseite zu räumen. „Die Einsätze waren ziemlich zeitgleich gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr“, berichtet Sprecher Egbert John. In Wiescheid entfernten die Einsatzkräfte einen Baum auf der Straße Krüdersheide und einen in der Auffahrt zur A 59. Laut John erreichten nur wenige Sturmböen in Langenfeld die in Warnungen vorhergesagten Windgeschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern.