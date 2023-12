Bundesstraße 59 in Jüchen Odenkirchener Straße bleibt über Festtage ein Nadelöhr

Das heißt: Das Nadelöhr mit einspuriger Verkehrsführung bleibt in der Ortsdurchfahrt nahe dem Kreisverkehr in Richtung Mönchengladbach bestehen. Es bleibt die Hoffnung, dass in den Winterferien weniger Verkehr als sonst herrscht und damit der Rückstau vor den Ampeln kürzer ausfällt. Bis Ende der Woche soll die Baustelle für die Pause in Weihnachtsferien hergerichtet werden. Zugleich sollen laut Stadt vor den Festtagen Parkverbote auf Umleitungsstrecken aufgehoben werden, „um das Parken auf der Franken- und der Steinstraße an den Feiertagen zu erlauben“, sagt Wolf. Am Montag, 8 Januar, sollen die Tiefbauarbeiten fortgesetzt werden, wenn das Wetter es zulässt.