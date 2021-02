Monheim : Städtische Stellen haben an Altweiber und Rosenmontag zu

Das Bürgerbüro öffnet am Mittwoch um 14 Uhr, bleibt Altweiber und Rosenmontag dann wie alle städtischen Einrichtungen geschlossen. Foto: Stadt Monheim

Monheim Bürgermeister Zimmermann ruft alle Bürger und auch die Beschäftigten der Stadtverwaltung dazu auf, mit Freunden, Bekannten und Kollegen zum Beispiel mal eine Online-Karnevalsfeier zu feiern.

(elm) Trotz Corona wird auch in diesem Jahr – wenn auch anders – an den jecken Tagen gefeiert. Unter anderem machen dies zahlreiche Drive-in-Veranstaltungen möglich. „Auch wenn der klassische Straßenkarneval in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, haben die Monheimer schon in den letzten Wochen mit viel Kreativität bewiesen, dass sich die fünfte Jahreszeit auch mit Abstand feiern lässt. Man denke hier nur an die ausverkauften Drive-in-Veranstaltungen der Monheimer Kulturwerke sowie viele kleine Feiern in Kitas und Seniorenheimen, bei denen auch schon das städtische Fair-Trade-Wurfmaterial zum Einsatz gekommen ist“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann. Er ruft alle Bürger und auch die Beschäftigten der Stadtverwaltung dazu auf, sich ihren Frohsinn zu bewahren und mit Freunden, Bekannten und Kollegen doch zum Beispiel mal eine Online-Karnevalsfeier zu feiern. Im nächsten Jahr werde die fünfte Jahreszeit als eine der schönsten Monheimer Traditionen dann wieder auf der Straße gefeiert.

Die städtischen Dienststellen bleiben entsprechend an Altweiber, 11. Februar, und Rosenmontag geschlossen. Das Bürgerbüro öffnet zudem am Mittwoch, 10. Februar, aufgrund einer internen Veranstaltung ausnahmsweise erst um 14 Uhr. Der Wertstoffhof kann am Donnerstag angefahren werden. Ansonsten gelten bei manchen städtischen Töchtern unterschiedliche Öffnungszeiten – wegen Corona nach wie vor nur telefonisch oder per E-Mail.

Bei den städtischen Kultureinrichtungen an der Tempelhofer Straße und am Berliner Ring gilt: Die Volkshochschule bleibt von Altweiber bis einschließlich 16. Februar geschlossen. Das gilt auch für die gemeinsame Geschäftsstelle von Ulla-Hahn-Haus und Kunstschule. Die Musikschule schließt an Altweiber und Rosenmontag, ebenso die Bibliothek.