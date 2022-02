Session in Duisburg : Karneval im Stadion – aber nicht in der Verwaltung

Die Prinzenkürung von Tobias I. hatte bereits mit 750 Teilnehmern in der Arena stattgefunden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Für die Stadtverwaltung in Duisburg soll am Rosenmontag ein „normaler Arbeitstag“ sein. Die Karnevalisten hingegen wollen an diesem Tag in der Arena feiern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt Duisburg hat üblicherweise am Rosenmontag geschlossen, da auch in Duisburg der Karneval mit seinem Rosenmontagsumzug zu einem der größten Brauchtumsfeste zählt. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden bereits die Veranstaltungen der Karnevalssession 2021 / 2022 abgesagt.

Daher hat die Verwaltungsführung entschieden, dass der Rosenmontag, 28. Februar, in diesem Jahr für die Stadtverwaltung ein normaler Arbeitstag ist. Das teilte die Stadt am Montag mit.

Gleiches gelte auch für den traditionellen Altweiberdonnerstag, 24. Februar, an dem in den Vorjahren einige Bereiche der Stadt ihre Öffnungszeiten verkürzt hatten. Die Dienststellen der Verwaltung sind somit für Duisburgerinnen und Duisburger wie an anderen Werktagen innerhalb der Öffnungszeiten zu erreichen.

Persönliche Vorsprachen sind allerdings weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung (online oder telefonisch) und unter Einhaltung der Corona Schutzmaßnahmen möglich.

Karneval wird am Rosenmontag in Duisburg trotzdem gefeiert: In der Schauinslandreisen-Arena soll es an diesem Tag ein närrisches Event geben, teilte der Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) mit. Details dazu will der HDK am Donnerstag vorstellen.

(mtm)