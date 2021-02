Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Britische Virus-Mutation im ganzen Kreis entdeckt

Kreis Mettmann Der mutierte Coronavirus ist inzwischen in allen zehn Städten des Kreises nachgewiesen worden; es handelt sich ausschließlich um die britische Variante.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 919 Infizierte, 22 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 83 (+2; 2 Neuerkrankungen), in Haan 57 (unverändert), in Heiligenhaus 80 (+6; 6 Neuerkrankungen), in Hilden 79 (+4; 4 Neuerkrankungen), in Langenfeld 136 (+9; 10 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Mettmann 98 (+1; 1 Neuerkrankung), in Monheim 62 (+1; 7 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Ratingen 127 (+6; 6 Neuerkrankungen), in Velbert 148 (-2; 10 Neuerkrankungen, 11 genesen) und in Wülfrath 49 (-5; 5 genesen).