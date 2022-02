Baustellediebstähle in Langenfeld und Monheim : Richter verurteilt Maschinen-Diebe

Langenfeld/Monheim Zwei Männer haben bandenmäßig Werkzeug von Baustellen in Langenfeld und Monheim gestohlen, darunter auch Bohrmaschinen und Rüttelplatten.

Der eine soll geliehene Baumaschinen nicht zurückgebracht und auf dem Schwarzmarkt verkauft haben. Der andere war an Diebstählen von Werkzeugen beteiligt. Am Ende standen Beide vor dem Richter und der schickte die Männer hinter Gitter. Dort muss der Monheimer, der etliche Verleihfirmen um ihre Maschinen gebracht hatte, die kommenden 26 Monate absitzen. Der mitangeklagte Rumäne wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Der aus Frankreich eingereiste Rumäne war in eine Diebstahlserie verstrickt, die im September 2018 begonnen hatte. Damals hatten etliche Handwerker vor ihren Firmenwagen gestanden um festzustellen, das teure Utensilien fehlten. Meistens Markenware, so etwas lässt sich auf dem Schwarzmarkt offenbar gut unter die Leute bringen.

Der Werkzeug-Klau wirft einen düsteren Blick auf ein Geschäftsmodell, das hochprofessionell zu laufen scheint. Der Angeklagte berichtete jedenfalls davon, bereits mit Diebesgut aus Frankreich eingereist zu sein. Zuvor habe er Fotos von gestohlenen Akkuschraubern und Bohrmaschinen via Facebook gepostet und einen Preis von 1300 Euro ausgehandelt. In Deutschland angekommen, habe er die „heiße Ware“ in einen Keller getragen, in dem sich bereits mehr als 150 Kisten mit Werkzeug gestapelt hätten. Man habe ihm statt der versprochenen 1300 Euro nur 800 Euro gegeben und angeboten, dass er sich noch am gleichen Abend weitere 500 Euro auf einer „krummen Tour“ verdienen könne, bei der später Handwerker-Autos aufgebrochen wurden.