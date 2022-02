Nach Automatensprengung in Viersen : „Edel-Trödel“ bringt 7200 Euro für „Dorv“-Laden ein

Boisheim Michaela Kaas hat in ihrer Garage Antiquitäten und andere Objekte, die sie im Keller gelagert hatte, für einen guten Zweck verkauft. Die gesamten Einnahmen spendete sie an den Boisheimer „Dorv“-Laden.

Ein roter Retro-Kühlschrank für 600 Euro, ein Esstisch aus Massivholz für 750 Euro, Lampen, Gemälde, Geschirr, Dekoartikel, Besteck für ein Euro das Stück: Michaela Kaas bot bei ihrem Garagen-Trödel in Boisheim an zwei Wochenenden so ziemlich alles an, was sie in ihrem Keller gelagert hatte. 7200 Euro nahm sie so an vier Tagen ein, nicht für sich: Das Geld spendete sie an den „Dorv“-Laden „Bodo“. „Das war mir eine Herzensangelegenheit“, sagt die 55-Jährige.