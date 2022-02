Monheim apt-Group tritt ASI bei : apt recycelt jährlich 18.000 Tonnen Aluminium

Monheim Die apt Group in Monheim kümmert sich um Nachhaltigkeit in der Aluminiumverarbeitung. Beim Recycling beträgt der Energieaufwand nur fünf Prozent der Menge, die bei der Primärherstellung verwendet wurde.

Die Gruppe mit ihren vier Produktionsstandorten will an der – objektiv messbaren und kontinuierlichen – Verbesserung der ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Aluminiumproduktion und -verarbeitung mitwirken. „Wir haben uns entschlossen, der ASI (siehe Info) beizutreten und so unser Bekenntnis zum nachhaltigen Handeln und zur zukunftsorientierten Unternehmensführung zu unterstreichen“, erklärt Michael Zint, CEO (zu deutsch: Geschäftsführer) der apt Group. „Aluminium ist nicht gleich Aluminium, es ist ein Alleskönner, der aus dem Alltag nicht wegzudenken ist“, sagt apt-Marketing-Manager Felix Watermeyer. Heute finde man Aluminium unter anderem in Fenstern, Fußball-Toren, Schiebedächern von Pkw, Reisebussen oder medizinischen Geräten. Die Liste mit möglichen Anwendungen ist lang und somit beliefert die apt-Gruppe auch unterschiedlichste Sektoren.