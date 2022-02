Monheim Eigenkapitalaufstockung : Die SEG baut ein Parkhaus auf dem Creative Campus

Monheim Die Stadt soll die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) zur Finanzierung eines Parkhauses auf dem Creative Campus mit Eigenkapital von 1,3 Millionen Euro ausstatten. Außerdem soll ihr eine Ausfallbürgschaft von 80 Prozent für die Aufnahme von Darlehen in Höhe von bis zu 5.170.000 Euro gewährt werden.

Dies soll der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch beschließen. Auf dem Creative Campus sollen für die Ansiedlung neuer Unternehmen schrittweise 2000 zu vermietende Stellplätze geschaffen werden. Die ersten Grundstücke können nach Auskunft der Stadt voraussichtlich ab Mitte 2022 verkauft werden. Es gebe dafür bereits Reservierungen. Im ersten Bauabschnitt soll ein Parkhaus mit 400 Stellplätzen im Südwesten des Campus in Nähe der Rheinuferstraße gebaut werden. Die Wirtschaftsförderung hat dazu bei den Bestandsunternehmen den genauen Bedarf für die Pkw-Anmietung mit und ohne E-Ladestationen sowie zur Unterbringung von Fahrrädern abgefragt. Nach den gesetzlichen Vorgaben (GEIG) sollen 30 Prozent der Stellplätze für eine Nutzung mit E-Ladestationen vorgerüstet sein. Auf dem Dach wird daher eine Photovoltaikanlage installiert. Mit der Planung und Realisierung des Parkhauses wurde bereits ein erfahrener Projektsteuerer und Architekt beauftragt. Wegen der geschätzten Baukosten knapp unter dem Schwellenwert wurde der Bau europaweit ausgeschrieben. Mit der Vergabe wird im Mai 2022 gerechnet. Der Betrieb des Parkhauses soll gesondert vergeben werden oder durch eigenes Personal im städtischen Konzern abgedeckt. Fertig soll es im Herbst 2023 sein. Eine Monatsmiete von 60 bis 65 Euro Miete pro Pkw und 10 bis 15 Euro je Fahrrad-Stellplatz im Monat soll einen wirtschaftlichen Betrieb sicherstellen. Bezüglich der Finanzierung des Projekts verhandelt die SEG derzeit mit Banken.