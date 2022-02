Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Acht Todesfälle und Inzidenz nahe 2000

Kreis Mettmann 1365 Neu-Infektionen und acht Todesfälle meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Mittwoch. Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern geht deutlich zurück.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 5976 Infizierte erfasst, 1246 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 480 (+103; 118 neu infiziert), in Haan 404 (+81; 90 neu), in Heiligenhaus 260 (+71; 72 neu), in Hilden 788 (+109; 139 neu), in Langenfeld 785 (+164; 185 neu), in Mettmann 535 (+116; 126 neu), in Monheim 501 (+113; 120 neu), in Ratingen 1034 (+192; 207 neu), in Velbert 892 (+225; 235 neu) und in Wülfrath 297 (+72; 73 neu). 1365 neue Fälle werden gemeldet.