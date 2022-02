Langenfelder Stellenplan : Grüne: Zusatzstelle für Wirtschaftsförderung

Langenfeld Nachdem eine Stelle der Pressearbeit zugeschlagen worden ist, soll nun wieder eine neue in der Wirtschaftsförderung geschaffen werden. Das fordern die Grünen im Planungsausschuss.

(og) Gut 66,2 Millionen Euro hat die Stadt Langenfeld im vergangenen Jahr an Gewerbesteuer eingenommen – bei einem Hebesatz von 299 Prozentpunkten. Das entspricht einem guten Drittel der Gesamteinnahmen (195,7 Millionen Euro). Für dieses Jahr fallen die Schätzungen geringer aus. Kämmerer Thomas Grieger hat 51 Prozent Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsplanentwurf veranschlagt – ein knappes Drittel der Einnahmen. Den aktuellen Stand gibt er mit 172,7 Millionen Euro an.

„Wir verfügen noch über eine vermarktbare Fläche von 9,5 Hektar“, erklärt Thomas Zacharias, Leiter des Referats Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften. Die drei verfügbaren Flächen liegen an der Robert-Koch-Straße, an der Felix-Wankel-Straße und an der Philipp-Reis-Straße. Die Grundstücke verkaufe die Stadt an Interessenten, die drei Kriterien erfüllen: Sie müssen zukunftsfähig und gewerbesteuerrelevant sein und möglichst viele Arbeitsplätze schaffen. Kämmerer Grieger bestätigt den „Einfluss der Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung auf die Gewerbesteuermöglichkeiten“. Von 2018 an, als der Gewerbesteuerhebesatz noch bei 360 lag, sind die Einnahmen aus dieser Quelle erst einmal gesunken: 2018 lagen sie bei 58,7 Millionen Euro, 2019 bei 55,3 Millionen, 2020 bei 54,9 Millionen und 2021 bei 66,2 Millionen Euro. 2021 ist der Gewerbesteuerhebesatz – nach einer Senkung in drei Schritten – bei 299 Prozentpunkten angekommen. – Planungsausschuss, Donnerstag, 17. Februar, 18 Uhr, Schützenhalle Kaiserstraße.