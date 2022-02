Im Berufsverkehr : Mehrere Unfälle auf der A3 zwischen Hilden und Langenfeld – Stau und kurzzeitige Sperrung

Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagmorgen auf der A3 im Dauereinsatz. Mehrere Unfälle sorgen für lange Staus in beide Richtungen.

Mehrere Unfälle sorgen am Dienstagmorgen für Stau auf der A3 zwischen Solingen und dem Autobahnkreuz Hilden – und zwar in beide Richtungen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, stießen gegen 8.11 Uhr zunächst zwei Autos knapp einen Kilometer vor dem Autobahnkreuz in einer Baustelle zusammen, darunter ein Rettungswagen. Dabei wurde ein Mensch offenbar leicht verletzt. Der Rettungswagen konnte nach dem Unfall weiterfahren.