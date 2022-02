Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Ein Todesfall und Inzidenz bei über 1900

Kreis Mettmann Einen Todesfall und 733 neue Covid-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Dienstag. Die Zahl der Krankenhaus-Patienten steigt deutlich.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Dienstag 4730 Infizierte erfasst, 2980 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 377 (-351; 91 neu infiziert), in Haan 323 (-157; 37 neu), in Heiligenhaus 189 (-128; 29 neu), in Hilden 679 (-363; 99 neu), in Langenfeld 621 (-306; 99 neu), in Mettmann 419 (-175; 82 neu), in Monheim 388 (-305; 44 neu), in Ratingen 842 (-439; 124 neu), in Velbert 667 (-613; 112 neu) und in Wülfrath 225 (-143; 50 neu). 733 neue Fälle meldete der Kreis.