Monheim : 52-jähriger Heimbewohner vermisst

Monheim (elm) Bei der Polizei ist am Sonntagabend um 19.10 Uhr eine Vermisstenmeldung eingegangen. Bei dem Vermissten handelt es sich um einen 52 Jahre alten Bewohner einer Seniorenresidenz am Ernst-Reuter-Platz, der dort wegen seiner psychischen Erkrankung betreut wird.

Eine Fremdgefährdung geht von dem Mann laut Polizei nicht aus, allerdings könne eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Zuletzt wurde der Mann am Sonntag gegen 18 Uhr in seinem Zimmer in der Seniorenresidenz gesehen. Nachdem dann das Pflegepersonal seine Abwesenheit bemerkt und das gesamte Haus am Ernst-Reuter-Platz ergebnislos abgesucht hatte, wurde die Polizei alarmiert. Diese leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, setzte Spürhunde ein, und klapperte alle bekannten Anlaufadressen des Mannes ab. Gegen 0.40 Uhr wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der insbesondere im Bereich des Rheinbogens suchte. Er blieb unauffindbar.