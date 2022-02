Monheims Strom wird in der Grundversorgung teurer : Mega erhöht Strompreise

Monheims Strom wird in der Grundversorgung teurer

Monheim Die Monheimer Strompreise für Haushalte in der Grund- und Ersatzversorgung steigen um 6,73 Cent von bisher 35,15 Cent auf nun 41,88 Cent.

Monheims kommunale Versorgerin Mega erhöht zum 1. April erneut den Strompreis für Haushaltskundschaft in der Grund- und Ersatzversorgung. Als Grund nennt Megasprecher Norbert Jakobs extreme Erhöhungen auf dem Energiemarkt. „Wir geben den Kostenanstieg nicht komplett weiter. Aber ganz auffangen können wir ihn nicht", erläutert Grit Köhler, Vertriebsleiterin der Mega. Die Preise für Erdgas seien derzeit nicht betroffen. "Das federn wir für unsere Kundschaft ab. Und insgesamt sind wir immer noch einer der günstigsten Anbieter für Strom und Erdgas in der Region."

Der Strompreis steigt um 6,73 Cent pro Kilowattstunde von 35,15 auf 41,88 Cent. Bei einem Musterhaushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden ergeben sich daraus Mehrkosten in Höhe von rund 20 Euro brutto im Monat. Die Mega bietet den betroffenen Kunden einen Sondervertrag mit einer Laufzeit bis Ende des Jahres an, über den etwa 70 Euro eingespart werden können.

„Und sollte es im Laufe des Jahres zu Änderungen bei den gesetzlichen Preisbestandteilen kommen, aktuell ist zum Beispiel der Wegfall der EEG-Umlage im Gespräch, werden wir das umgehend und in vollem Umfang an die Kundschaft weitergeben", betont Grit Köhler.

Über alle Details werde die Kundschaft in den nächsten Tagen schriftlich informiert. Wer Fragen zur Preisanpassung oder zu weiteren Themen rund um eine sichere und ökologische Energieversorgung hat, kann sich auf der Megawebsite informieren oder die Beraterberater im Kunden-Center an der Rheinpromenade 3a telefonisch oder per Mail kontaktieren.