„Scheint final nicht durchdacht zu sein“ : Duisburg will an Karneval auf Brauchtumszonen verzichten

Straßenkarneval wird es in diesem Jahr wohl wieder nicht geben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Nach dem Kölner Vorbild soll auch Duisburg in diesem Jahr den Rosenmontag in der Arena feiern. Brauchtumszonen, die zuletzt vom Land vorgeschlagen wurden, wird es aber wohl nicht geben. Es sei unsicher, wie die Städte die Vorgaben umsetzen sollen, so der Krisenstab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie wird der Karneval in diesem Jahr in Duisburg ablaufen? So ganz klar ist das rund eine Woche vor Altweiber noch immer nicht. In Köln hat man den Rosenmontagszug ins Rheinenergie-Stadion verlegt, in Düsseldorf findet er hingegen erst Ende Mai statt. In Duisburg sollen die Pläne bald vorgestellt werden. Für Donnerstag hat der Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) konkrete Details angekündigt. Demnach soll es wohl am Rosenmontag eine Veranstaltung in der Schauinsland-Reisen-Arena geben. Ob es dort wie in Köln einen Zug geben wird, ist noch unklar. Zuletzt hatte dort auch die Prinzenkürung als Open-Air-Veranstaltung stattgefunden.

Derweil setzt die Landesregierung auf sogenannte „Brauchtumszonen“. Gemeint sind damit ausgewiesene Bereiche, in denen strengere Corona-Maßnahmen gelten. So müssen dann in Innenräumen etwa auch Geboosterte einen negativen Schnelltest vorweisen können. Draußen gilt die 2G-Plus-Regel. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte die Pläne in der vergangenen Woche vorgestellt. Es sei nicht vertretbar gewesen, Karneval komplett zu verbieten, hieß es.

In Duisburg wird es solche Zonen wohl nicht geben. „Nach wie vor ist für uns fraglich, was 'räumlich abgegrenzte Brauchtumsgebiete' sind und wie die Städte diese Vorgabe rechtssicher umsetzen solle“, teilt Krisenstabsleiter Martin Murrack auf Anfrage mit. Dazu gehöre auch die Frage, wie die Situation vor den Zonen aussehen werden. „Das alles scheint mir final noch nicht durchdacht zu sein“, so Murrack. Für Duisburg kommen demnach nur karnevalistische Veranstaltungen in Frage, die ein coronakonformes Konzept beinhalten. Dazu sei man im Austausch mit dem HDK.

(atrie)