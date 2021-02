Rabenstraße in Monheim : Neubauten mit einem kostenfreien E-Auto

Monheim Das Langenfelder Bauunternehmen Waldner verwirklicht an der Rabenstraße ein innovatives Baukonzept: Alle Reihenhäuser werden als „Smart Homes“ ausgestattet, die Bewohner erhalten für zwei Jahre ein E-Auto.

Smart Home : Im Smart Home sind alle Geräte miteinander vernetzt und können über eine App angesteuert werden. Mit Hilfe von Sensoren, gesteuerten Motoren oder Kameras können sich die Bewohner ganz individuelle Smart Home-Pakete für Licht, Rollläden, Raumthermostat und Türen zusammenstellen. Das Smart Home ist aber nicht nur komfortabel, es hilft auch dabei, Energie zu sparen. So kann sich der Nutzer jederzeit über den Stromverbrauch aller Geräte informieren. Dem Einbruchsschutz wiederum dienen nicht nur unterschiedliche Beleuchtungsszenarien sondern auch Fenster- und Türkontakte in Verbindung mit einer Alarmanlage.

Das Mobilitätskonzept : Waldner will bei diesem Wohnprojekt eine Vorreiterrolle in Punkto Elektromobilität einnehmen. Mit ihrem Haus erhalten die Käufer für zwei Jahre ein Elektrofahrzeug – entweder einen VW e-up! oder einen Smart forfour, inklusive Versicherung, Service und Wartung und einer jährlichen Laufleistung von 10.000 Kilometern. Wenn der erste Bauabschnitt Ende des Jahres fertiggestellt ist, soll jedes Gebäude auch über eine Schnellladestation (Wallbox) verfügen, die der Energieversorger Mega bereitstellt. Die erste Tranche von 50 Fahrzeugen ist nach Auskunft von Waldner bereits geordert.

Genau dieses Konzept soll auch im zweiten Bauabschnitt umgesetzt werden. „Derzeit laufen die Bauanträge noch. Wir gehen aber davon aus, dass wir im Frühjahr mit der Vermarktung und der Errichtung weiterer 33 Einfamilienhäuser und 40 Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern beginnen können“, so Waldner. Für den Bauträger ist das Konzept eine erstklassige Referenz: „Immer mehr Baugebiete werden im Zuge der Konzeptvergabe vergeben, die Städte setzen immer stärker auf qualitativ hochwertige Wohnideen, die gestiegene Ansprüche an Klimaschutz und E-Mobilität berücksichtigen“, so der Geschäftsführer. Entwickelt habe man das Konzept „Waldner 4.0“ schon seit längerem, aber in Monheim habe er in der Stadt, insbesondere bei Stadtplaner Thomas Waters und der Mega Partner gefunden, „die unser Projekt engagiert begleitet haben.“