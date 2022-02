Monheim : Goldener Schelm steht ab Karneval in der Altstadt

Der Goldene Schelm in ersten Skizzen. Foto: RP/Zeichnung Tenderich Veit

Monheim Das Kunstwerk der Monheimer Bildhauerin Elke Tenderich-Veit wird an Altweiber um 10.11 Uhr eingeweiht. Die Skulptur im Kleinformat wird von der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) bereits seit vielen Jahren als karnevalistischer Ehrenpreis an Menschen verliehen, die sich um Brauchtum und Karneval verdient gemacht haben.

Nach der Sanierung des Schelmenturms werden nun die Alte Schulstraße und die Doll Eck umgebaut. Als „kleinen Vorgeschmack auf das was komm“t, werde am Altweiber-Donnerstag, 24. Februar, nun schon eines der Gestaltungselemente eingeweiht, die Monheims jecke Ecke künftig zieren werden, teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit. Um 10.11 Uhr wird der Goldene Schelm enthüllt. Die von der Monheimer Bildhauerin Elke Tenderich-Veit geschaffene Skulptur wird von der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) bereits seit vielen Jahren im Miniaturformat als karnevalistischer Ehrenpreis an Menschen verliehen, die sich um Brauchtum und Karneval verdient gemacht haben. Nun werde er als weiteres öffentliches Kunstobjekt künftig das Stadtbild mitprägen, so Spekowius weiter.

„Dass wir dabei wieder einer Monheimer Künstlerin die Chance eröffnen konnten, sich mit einer ihrer Arbeiten zu präsentieren, zeigt, wie breit die Stadt bei der Etablierung von Kunst im öffentlichen Raum aufgestellt ist“, freut sich Bürgermeister Daniel Zimmermann. Es gebe in der Stadt Gestaltungsräume für lokale Künstler genauso wie für überregionale oder sogar international renommierte Größen.

Fast zwei Jahre lang arbeitete die Bildhauerin an ihrem „Hausfreund“, wie sie ihn nennt. Das Ergebnis ist 2,45 Meter hoch, rund 180 Kilo schwer und werde bald sicher vielen Menschen Freude bereiten - egal ob jeck oder nicht, hofft sie. Begleitet wird die Einweihung an Altweiber vom Oberschlesischen Blasorchester. Elke Tenderich-Veit wird ebenso dabei sein wie Kunstschulleiterin Katharina Braun und Bürgermeister Daniel Zimmermann. Und auch alle Monheimer sind zum Mitfeiern eingeladen.

Am Altweiber-Donnerstag werden um 9.11 Uhr die karnevalistischen Truppen wie gewohnt vor dem Monheimer Rathaus aufmarschieren. Einen Rathaussturm im klassischen Sinne werde es zwar nicht geben, sagt Thomas Spekowius. Die Schlüsselübergabe an das große und kleine Prinzenpaar mitsamt ihren Gardisten soll im Fall einer Kapitulation der Rathaus-Verteidiger jedoch vor dem Rathaus-Eingang an der Alten Schulstraße erfolgen. Anschließend wollten Sieger und Besiegte gemeinsam weiterziehen.

Nach der Enthüllung des Goldenen Schelms um 10.11 Uhr werde ab 11.11 Uhr rund um den Alten Markt in der Altstadt weitergefeiert. Dort werde es im Laufe des Tages sicher etwas voller, vermutet der Stadtsprecher Daher gelte die gesamte Altstadt als gesicherte Brauchtumszone. Es gebe Einlasskontrollen und es gelte für den gesamten Außenbereich 2G+. Wer in eine der Gaststätten hinein möchte, müsse zudem auch dann einen tagesaktuellen Test vorlegen, wenn er geboostert ist. Dort gelte also 2G++. Testen lassen kann man sich in der Marienburg und direkt vor dem östlichen Eingang in die Brauchtumszone, in Höhe Pfannenhof. Der Eintritt ist ebenso kostenlos wie das Testen.

