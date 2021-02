Langenfeld Hoher Inzidenzwert im Kreis: „Wir testen eben viel“ : Hoher Inzidenzwert im Kreis: „Wir testen eben viel“

Langenfeld/Monheim Es war nur noch eine Frage der Zeit: Jetzt ist die britische Mutation des Covid-19-Virus in allen zehn Städten des Kreises nachgewiesen worden.

Ebenso wie im Kreis Höxter und in der Stadt Hagen bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Mettmann immer noch auf einem Wert über 100 und liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt (72,3). „Bei uns wie auch in Hagen wird eben sehr gewissenhaft getestet“, sagt Hitzemann. Das Gesundheitsamt sei personell inzwischen so gut aufgestellt, dass die Infektionsketten akribisch nachverfolgt werden könnten. „Deshalb schicken wir auch viele Menschen zu den Tests.“ Je mehr man teste, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass dabei auch positive Ergebnisse anfielen. Eine andere Erklärung für das hohe Infektionsgeschehen habe das Kreisgesundheitsamt nicht: Es gebe keine Hotspots, die Fälle seien breit gestreut. Der Anteil der Alten- und Pflegeheime am Infektionsgeschehen sei auf 20 Prozent gesunken. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wurden inzwischen in 105 Einrichtungen im Kreis 15.000 Dosen verimpft. Wann die Heimimpfkampagne komplett abgeschlossen sei, könne man „ad hoc nicht exakt vorhersagen“. Die Bergische Diakonie Aprath, die auch zwei Pflegeheime in Monheim unterhält, begrüßt in diesem Zusammenhang die verschärften Besuchsregelungen, wie den Schnelltest vor jedem Besuch. Dabei entlasteten die seit der letzten Woche eingesetzten Bundeswehrsoldaten die Mitarbeiter spürbar.