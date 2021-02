Langenfeld Aus Sicht von Polizei und Feuerwehr ist es ruhig. Der Betriebshof ist im Dauereinsatz. Familien erfreuen sich an dem seltenen Schnee.

(ik/og) Auch wenn es Langenfeld dieses Mal nicht erwischt hat, ist der städtische Betriebshof auf die Unwettervorhersagen vorbereitet. Seit dem 1. November, je nach angekündigter Wetterlage, sind 13 bis 26 Mitarbeiter in Winterdienstbereitschaft. Aufgrund der sich verschärfenden Lage am Samstag ist die Bereitschaft mit 26 Mitarbeitern in Wechselschicht unterwegs gewesen. Das große Chaos ist zwar ausgeblieben, trotzdem haben die Mitarbeiter am Sonntagmorgen ab 3 Uhr nachts Kontrollen gefahren und ab 8 Uhr die ersten Streueinsätze gestartet. Am Sonntag befreien sie bis abends spät die Langenfelder Straßen von Schnee und Eis, dabei wird nicht nur Streustufe 1 (verkehrswichtig und gefährlich) sondern auch Streustufe 2 (Nebenstraßen mit untergeordneter Verkehrsbedeutung) bedient. Auch in der Nacht zu Montag haben Sebastian Steinbacher und seine Mannschaft gestreut. „Die Langenfelder Straßen sind größtenteils ohne Einschränkungen befahrbar,“ so der Betriebshofleiter. Die Bereitschaft werde angesichts der angekündigten Schneefälle und überfrierender Nässe fortgeführt.