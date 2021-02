Winter-Impressionen aus Hitdorf : Breit und eisig fließt der Rhein

Info

Hitdorf – Ort der Flößer, Brauer und Zündholzfabrikanten, hat früh lernen müssen, mit dem Rhein zu leben.

Früher war es so: Wer in Hitdorf am Rhein wohnt, braucht eine Pumpe. Denn die Häuser standen dort regelmäßig unter Wasser. Unvergessen sind die großen Hochwasser von 1993 und 1995.

Von 2009 bis 2011 wurde dann die Hochwasserschutzwand mit den mobilen Toren gebaut. Kosten: 11,6 Millionen Euro, 60 Prozent bezahlte das Land.