Monheim : Experten beraten Eltern nach der Familienphase

Barbara Engelmann. © und Foto: RALPH MATZERATH Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Am Donnerstag klären Barbara Engelmann und Petra Baumbach Wiereinsteiger über die Beratungsangebote und Fördermöglichkeiten, Teilzeitberufsausbildungen und Weiterbildungen auf.

(elm) Frauen und Männer, die nach einer Familienzeit oder der Pflege von Angehörigen den Wiedereinstieg in eine berufliche Tätigkeit planen, können sich am Donnerstag, 17. Februar, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im beratungsCentrum von Barbara Engelmann und Petra Baumbach, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, informieren und beraten lassen.

In der offenen Sprechstunde „Zurück in den Beruf?“ bieten die beiden Expertinnen der Arbeitsagentur und des Jobcenters ihre Unterstützung an. Sie geben vielfältige Tipps und Informationen, mit denen der Wiedereinstieg ins Berufsleben gelingen kann. Dazu gehört beispielsweise ein Überblick über den Arbeitsmarkt in Voll- und Teilzeit, Informationen über die Beratungsangebote und Fördermöglichkeiten der Arbeitsagentur und des Jobcenters, Teilzeitberufsausbildungen, Weiterbildungen und Online-Lernangebote.

„In unserer Sprechstunde bündeln wir die Informationen von Jobcenter und Arbeitsagentur und können viele Tipps geben. Vor allem möchten wir aber Mut machen, die eigenen Fähigkeiten, die sich gerade während der Familienphase weiterentwickelt haben, richtig einzuschätzen und für die Jobsuche zu nutzen“, erklärt Barbara Engelmann.