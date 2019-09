Blick auf 2020 : Neugewählter CDU-Chef probt schon mal den Wahlkampf

Lars van der Bijl. Foto: van der Bijl

Monheim Lars van der Bijl will 2020 als Bürgermeisterkandidat gegen Amtsinhaber Daniel Zimmermann (Peto) antreten.

(og) Lars van der Bijl ist bei der Jahreshauptversammlung der CDU Monheim als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt worden. Seine Stellvertreter sind Markus Gronauer, Peter Raabe und Dr. Angela Linhart. Der Kreis der Beisitzer hat sich deutlich erweitert.

Lars van der Bijl ist nicht nur vorsitzender des Monheimer Ortsverbands, er hat auch für die Kommunalwahl 2020 seinen Hut als Bürgermeisterkandidat in den Ring geworfen. In seiner Bewerbungsrede für die Wiederwahl zum Vorsitzenden kritisierte er die Baustellen in der Stadt Monheim: „Das Verkehrschaos ist perfekt“. van der Bijl bemängelt zudem eine hohe Anzahl „überzogener“ Projekte – damit meint er auch die Kunst auf den Kreisverkehren. Folge werde eine Verschuldung der Stadt in Höhe von 250 Millionen im Jahr 2021 sein.

Dennoch: Die soliden Einnahmen aus der Gewerbesteuer findet der CDU-Chef gut. In diesem Zusammenhang will er den lokalen Mittelstand stärken und bei der Suche nach Grundstücken sowie der Netzwerkarbeit unterstützen. Politik will er mit seinen Parteifreunden für die Jugend machen, dabei aber die ältere Generation nicht aus den Augen verlieren. So plädiert van der Bijl für Sammeltaxis, die Senioren nach Veranstaltungen nach Hause fahren.