Monheim : Monheim rockt – trotz Wolkenbruchs

Eine von zehn Bands auf der Monheimer Bühne: „Gottfried“ aus Langenfeld bot Hardrock vom Feinsten, nämlich derb und ehrlich. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim 1500 Fans feiern auf der Bürgerwiese. Auch ein kurzes, aber heftiges Unwetter konnte das Festival nicht stoppen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniele Funke

Es ist genau 20.35 Uhr, als Jan von den Driesch das Konzert der Rockabilly Formation „Bad Bone Juction“ für einen kurzen Augenblick unterbrechen muss. „Leute, für Monheim ist innerhalb der nächsten Stunden eine Unwetterwarnung erhoben worden“, ruft der erste Vorsitzende vom Verein Rhein Rock mit Blick auf den tiefschwarzen Samstagabend-Himmel der feiernden Menge auf der Bürgerwiese entgegen, „es soll Starkregen geben, bereitet euch bitte schon mal darauf vor.“ Dazu aber kommt niemand mehr. „Bad Bone Junction“ haben gerade wieder ihre Instrumente in die Hand genommen, da bricht es über Monheim herein. Innerhalb weniger Sekunden schüttet es wie aus Kübeln, Wind jagt über den Festivalplatz, wer Glück hat, schafft es noch unter die schmalen Dächer der Bierwagen.

Im Backstage-Bereich strömen Musiker, Techniker und Veranstalter vor allem in das große Cateringzelt, der Wind reißt es fast mit, viele helfende Hände können es gerade noch so am Boden halten. Viele versuchen noch, ihre Instrumente vor der Nässe in Sicherheit zu bringen. „Das ist doch mal echter Rock´n´Roll hier“, ruft einer der Musiker und grinst in die teils tief besorgten Gesichter. Seine langen Haare triefen vor Nässe, „unberechenbar, so soll es sein!“

Info Das nächste Festival ist am 29. August 2020 Termin Der Termin für das nächste „Rhein Rock Open Air“, die 13. Auflage, steht bereits fest: Es findet am 29. August 2020 statt. Aufruf Die Organisatoren suchen aktiven Nachwuchs, der Lust hat, sich unter anderem an dieser Großveranstaltung zu beteiligen. Mehr unter www.rhein-rock.de

Wenige Minuten später ist der Spuk vorbei, das Wetter beruhigt sich, nach einer kurzen Pause kann Jan von den Driesch Entwarnung geben. „Leute, wir machen weiter“, lässt er die rund 1500 Besucher euphorisch wissen. Die kurze Abkühlung hat den meisten gut getan, die Feierlaune ist größer denn je. Viele jüngere Männer sind jetzt „oben ohne“, moshen, pogen, tanzen im Kreis, als die dreiköpfige Truppe von „Bad Bone Junction“ ihren Set wieder aufnimmt, Bassist Heiko Marquardt muss sich kurzfristig ein Instrument leihen, sein Kontrabass hat den heftigen Wettereinbruch nicht unbeschädigt überstanden. Zwei Frauen in 50er-Jahre-Petticoats strahlen, auch wenn die Haare nicht mehr richtig sitzen. „Geile Musik, geile Stimmung, super!“

Stunden zuvor, am frühen Nachmittag, hat das Open-Air-Festival bei strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen mit der ersten Band von insgesamt zehn begonnen. „Headliner sind diesmal auf jeden Fall ,The O´Reillys and the Paddyhats’, eine Irish-Folk-Punk-Band, die auch schon in Wacken aufgetreten ist“, sagt Jan von der Driesch. Am frühen Abend hat er Zeit für eine kurze Verschnaufpause, beobachtet das Geschehen auf der Bürgerwiese, freut sich, dass am Eingang immer mehr Menschen auf das Festivalgelände strömen. „Wir machen das jetzt zum zwölften Mal, und schon der Kartenvorverkauf hat alle Erwartungen übertroffen. Das ist echt der Wahnsinn.“

Insgesamt rund 100 Menschen sind an diesem Tag im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, Rhein-Rock-Vereinsmitglieder, andere ehrenamtliche Helfer, die Merchandise, Wertmarken, Pommes und Bratwurst (auch vergane!) verkaufen. Sojus7 und Spielmann stellen je einen Bierwagen samt Mitarbeitern. Dort drängen sich zahlreiche Besucher, die Frontmann Köbi von der Langenfelder Hardrockband „Gottfried“ auch direkt ins Visier nimmt. „Ey, was seid ihr für ein lahmer Haufen da hinten?“, ruft er ihnen mit seiner rockig-rauchig-rotzigen Stimme, die stark an Westernhagen erinnert, zu und schafft es souverän, die gesamte Menge, einschließlich der vielen Besucher auf den mitgebrachten Picknickdecken, zum Mitfeiern und -singen zu „Leck mich am Arsch“ zu animieren. „Los Leute, jeder hat doch diesen einen im Kopf, dem er das gerne mal sagen möchte, also schließt eure Augen und brüllt es raus“ schreit Köbi, ein absoluter Profisänger, der es versteht, die Massen mitzureißen.