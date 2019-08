Langenfeld : In der City schlemmen und über Immobilien informieren

Langenfeld Die Innenstadt steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen der Schlemmermeile.

Schlemmermeile Nach Angaben von Organisator Abdul Caglak aus dem städtischen Citymanagement können Besucher am heutigen Samstag von 11 bis 22 Uhr und am morgigen Sonntag von 11 bis 20 Uhr lecker speisen. Dazu gibt es ein buntes Programm mit Straßenmusikanten – ebenfalls mit französischem Flair– sowie am Samstag von 21.45 bis 22 Uhr ein Wasser-Licht-Spektakel auf dem Marktplatz. Dazu präsentiert auf der Schlemmermeile die Kreisverwaltung Mettmann an einem Stand regionale Produkte mit dem Siegel „Typisch Neanderland“; etwa Honig, Fruchtaufstriche oder Gin aus der Region.