Monheim : Spielmann setzt über den Rhein

Gänseliesel Hanne und Spielmann Hendrik freuen sich auf das große Ereignis am Sonntag. . Foto: RP/Gromoka

Die Monheimer sind am Sonntag ab 14.11 Uhr zum Empfang am Ufer eingeladen.

Die Große Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) lädt für den 1. September ab 14.11 Uhr ans Rheinufer in Höhe der Gaststätte „Zum Vater Rhein“ ein. Am Sonntagnachmittag wird dort der Spielmann, der von Dormagen aus über den Rhein kommt, feierlich empfangen. „Er wird mit einem Boot der DLRG übersetzen“, teilt Heinz Blank von der Gromoka mit. Alle Bürger sind eingeladen. Das Fest „Dr‘ Spilles kütt“ habe eine lange Tradition. Die Figur des Spielmanns gehe auf eine alte Erzählung aus dem Jahr 1615 zurück: In einem heißen Sommer überquerte ein junger Mann mit seiner Fidel zu Fuß den Fluss, der wegen der Dürre extremes Niedrigwasser führte.