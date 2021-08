Fußball, Oberliga : FCM-Coach Ruess will die richtige Reaktion sehen

FCM-Trainer Dennis Ruess wird beim Spiel gegen Hilden genau hinschauen, welche Reaktion seine Mannschaft nach dem 0:2 in Duisburg zeigt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Nach dem 0:2 beim FSV Duisburg zum Auftakt geht es für den Oberligisten 1. FC Monheim im Heimspiel gegen den VfB Hilden darum, in der Saison anzukommen. Dimitrios Touratzidis ist nach seiner Roten Karte am ersten Spieltag vier Partien gesperrt.

Der Saisonstart ist für den 1. FC Monheim (FCM) alles andere als optimal verlaufen. Die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess verlor 0:2 gegen den FSV Duisburg, aber mehr noch als die Niederlage schmerzt den Oberligisten die Sperre von Dimitrios Touratzidis. Der Torjäger leistete sich beim Gastspiel zum Auftakt in der 87. Minute ein Foulspiel auf Höhe der Mittellinie, das der Schiedsrichter mit einer Roten Karte ahndete. Der Unparteiische vermerkte im Spielbericht, dass der Stürmer den Gegenspieler zwar von der Seite mit seiner Grätsche erwischt habe, allerdings ohne reelle Chance, an den Ball zu gelangen. Die Folge sind vier Spiele Sperre für Touratzidis.

„Das ist ein Brett“, kommentiert Ruess die Strafe. Der Coach ist freilich wenig begeistert davon, dass er lange auf den Angreifer verzichten muss, der sich in der Vorbereitung in guter Form präsentierte und regelmäßig Tore erzielte. Einfacher wird das erste Heimspiel der Saison am Sonntag gegen den VfB Hilden (15 Uhr) durch den Verlust nicht für die Monheimer.

INFO Sieben Spiele, keine Niederlage gegen Hilden Duelle Der 1. FC Monheim und der VfB Hilden haben in der Oberliga bislang sieben Mal gegeneinander gespielt – bei vier Siegen für den FCM und drei Remis. In der abgebrochenen vergangenen Spielzeit gab es ein 2:2 am dritten Spieltag. Der Monheimer 6:2-Erfolg in der Saison 2017/18 war das Spiel mit den meisten Toren zwischen beiden Mannschaften.

Ruess geht davon aus, dass die Gäste mit viel Rückenwind im Rheinstadion antreten. „Sie haben ihr erstes Spiel gegen Ratingen 2:1 gewonnen – und in der letzten Minute der Nachspielzeit das Siegtor gemacht. Es gibt für die Moral kaum etwas Besseres als solche Siege.“ Ohnehin seien die Partien gegen den VfB immer eine intensive Angelegenheit mit vielen Torraumszenen. „Wir wissen um die Stärken, die auf uns zukommen“, betont der Monheimer.

Für den FCM geht es am Sonntag vor allem darum, den verpatzten Saisonstart vergessen zu machen. Über weite Strecken der Partie hatten die Monheimer die Lage in Duisburg im Griff, allerdings ohne dabei zu überragen. Ein Fehler im Spielaufbau lud den FSV zum Kontern ein – und plötzlich stand es 0:1. Das zweite Gegentor fiel erneut durch einen Konter, nachdem die Gäste in den Schlussminuten komplett aufgemacht hatten. In Unterzahl sollte der Ausgleich erzwungen werden. Stattdessen jubelten am Ende aber die Duisburger.

„Nach dem 0:1 ist die Statik unseres Spiels zusammengebrochen. Wir wurden ungeduldig, fahrig und flapsig in unseren Aktionen, obwohl wir noch über 20 Minuten Zeit hatten. Das kenne ich so nicht“, betont Ruess, der das Thema mit seinen Spielern in der Einheit am Dienstag kurz besprochen hat. „Ich habe den Jungs einiges mit auf den Weg gegeben – vor allem aber die Erkenntnis, dass wir uns selbst im Weg gestanden haben.“ Vor dem ersten Heimspiel sei sein Team „schon ein bisschen in der Bringschuld“.

Einen Grund für Verunsicherung leitet der FCM-Coach aus der Niederlage am ersten Spieltag aber nicht ab – im Gegenteil. Er habe im Training bereits eine positive Reaktion auf den Stimmungsdämpfer nach der eigentlich guten Vorbereitung bemerkt. „Der Fokus war noch einmal geschärft und es ging in unseren Spielformen richtig zur Sache“, beschreibt Ruess seine Eindrücke. „Es war mir wichtig, genau das zu sehen.“

Was die Aufstellung für den Sonntag angeht, gibt es noch Fragezeichen im Kader des Oberligisten. Definitiv nicht dabei sind Dennis Ordelheide (Aufbautraining) und Philip Lehnert, der nach seinem Fingerbruch in der Vorbereitung noch nicht so weit ist. Joel Mangano, Imran Ali und Jan Lukas Nosel sind zudem noch angeschlagen. Wieder mitwirken kann indes Kapitän Tim Kosmala, der seine Sperre nach fünf Gelben Karten aus der abgebrochenen Vorsaison abgesessen hat.