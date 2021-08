Am 12. September : Tag des offenen Denkmals auf Haus Bürgel

Monheim Viele Aktionen rund um Römisches Museum, Kaltblutpferdezucht Reuter und die Biologische Station. Interessierte Besucher buchen ein Zeitfenster für Ankunft.

Zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, veranstalten das Römische Museum, die Biologische Station und die Kaltblutpferdezucht Reuter einen Aktionstag in und um Haus Bürgel . Von 11 bis 17 Uhr gibt es ein Programm mit naturkundlichen und historischen Führungen, Mitmachaktionen, Planwagenfahrten, Teichsafaris und Ponyreiten für kleine und große Besucher. An verschiedenen Ständen werden kühle Getränke, Kaffee, Kuchen, Bürgeler Apfel-Eis und Würstchen angeboten.

Die Biologische Station lädt mehrmals am Tag zu Teichsafaris, Führungen durch den historischen Nutzgarten und Bastelaktionen für Wildbienennisthilfen und so genannten Seedbombs ein. Mit den Kaltblütern finden halbstündig Planwagenfahrten durch die Urdenbacher Kämpe statt. Auch Ponyreiten für Kinder wird wieder angeboten. Als Höhepunkt erwartet die Besucher im Rahmen von „Movimento – die musikalische Radtour am Rhein“ eine Vorführung des Ensembles Hydraulis, einer Formation, die sich der Aufführungspraxis antiker Musik verschrieben hat. Sie spielen authentische Musikstücke aus dem ersten bis dritten Jahrhundert nach Christus, die sich auf Papyrus oder in Stein gemeißelt erhalten haben.