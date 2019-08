Langenfeld : Katholischer Ankerplatz wird verklinkert

LANGENFELD Das neue Gemeinde- und Begegnungszentrum neben der Kirche St. Josef wird wegen baulicher Verzögerungen wohl erst zur Adventszeit eröffnet.

Das in einem Namenswettbewerb „Ankerplatz“ getaufte 3,5-Millionen-Euro-Projekt wird Bender zufolge wohl frühestens in der Adventszeit eingeweiht werden, „womöglich auch erst im Frühjahr“. Eingerichtet werden ein großer Pfarrsaal an der Josefstraße sowie in einem länglichen Trakt zwischen altem Pfarrhaus und Sass-Ladenzentrum mehrere Versammlungsräume, Besprechungszimmer und Büros. Der vom Kölner Architektenbüro HMW (Hecker, Monkenbusch, Wieacker) entworfene Neubau solle nicht nur städtebaulich wirken. Mit seiner Öffnung zur Fußgängerzone spiegele er auch das nach vielen Beratungen von Pastoralteam, Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand bewusst angestrebte Ziel wider.